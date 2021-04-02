В Кремле получили приглашение Байдена Путину на саммит по климату

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Кремль получил приглашение американского президента Джо Байдена президенту РФ Владимиру Путину принять участие в климатическом саммите, который организует США, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Да, действительно, приглашение получено, но вместе с тем, пока отсутствуют детали. Сейчас по дипломатическим каналам через наше посольство в Вашингтоне и через американское посольство здесь в Москве мы пытаемся выяснить детали – как это будет происходить, кто там будет принимать участие и так далее", - сказал Песков журналистам в пятницу, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Белый дом сообщил, что президент США направил приглашения лидерам 40 государств на саммит по климату, который пройдет в онлайн-формате 22-23 апреля.

В заявлении Белого дома отмечается, что в списке глав государств присутствуют президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.

Среди остальных приглашенных – премьер Великобритании Борис Джонсон, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Ангела Меркель, премьер Италии Марио Драги, премьер Испании Педро Санчес, премьер Японии Ёсихидэ Суга, премьер Канады Джастин Трюдо, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, глава правительства Индии Нарендра Моди, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, а также председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Шарль Мишель.

В документе Белого дома говорится, что в ходе саммита участники "укажут на необходимость усиленных действий в борьбе с изменением климата и на их экономические преимущества". В частности, "ключевой целью как саммита лидеров, так и 26-й конференции ООН по климатическим изменениям станет активизация усилий", направленных на сдерживание роста температур на планете на уровне до 1,5 градуса по Цельсию.