Песков назвал условия для решения об участии Путина в саммите по климату

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Решение об участии президента России Владимира Путина в климатическом саммите, который инициировал президент США Джо Байден, будет приниматься после того, как станут известны все его детали, эту информацию в Кремле только начали получать, заявил в воскресенье пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"К сожалению, ответы на эти вопросы мы начали получать только в последние дни, и нам нужно их тщательно проанализировать перед тем, как будет принято решение об участии президента", - сказал он, отвечая на вопрос ведущего программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия" (ВГТРК) Павла Зарубина.

В частности, он пояснил, что Москве "надо проанализировать сначала вводные о том, как он будет проходить, кто будет выступать, как, в какой очередности, что будет считаться итогом, кто будет председательствовать".

По информации Белого дома, Байден предложил организовать саммит для обсуждения проблем климата 22-23 апреля в формате видеоконференции.

В Вашингтоне сообщили, что Байден пригласил на саммит 40 мировых лидеров, в том числе Путина.