Twitter получил в России второй подряд штраф на 3,3 млн руб.

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Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Мировой судья Таганского района Москвы в пятницу признал Twitter виновным в том, что он не удалил контент с призывами к подросткам выйти на несанкционированные протестные акции.

Сумма административного штрафа составляет 3 млн 300 тысяч рублей (более $43 тыс. - ИФ), объявил судья.

Ранее в пятницу стало известно, что мировой судья Таганского района Москвы назначил соцсети штраф в размере 3 млн 200 тысяч рублей за аналогичное административное правонарушение. Таким образом, общий размер штрафа Twitter в РФ из-за не удаленного запрещенного контента составил 6,5 млн рублей (около $85 тысяч).

В постановлении суда отмечается, что штраф должен быть уплачен в течение 60 суток после вступления решения в законную силу. Таким образом, если сегодняшнее решение суда не будет обжаловано, Twitter должен оплатить штраф не позднее середины июня.

Как ожидается, в пятницу суду предстоит рассмотреть еще один аналогичный административный протокол в отношении Twitter, а также три протокола в отношении Facebook.

Вместе с тем, суд отложил на 4 мая судебные заседания по рассмотрению административных протоколов в отношении Google LLC, предоставив представителям компании время для ознакомления с материалами дела. Три аналогичных протокола также были составлены Роскомнадзором в отношении Telegram и TikTok. Заседания по ним пройдут в суде 6 апреля.

Как уточнили "Интерфаксу" в суде, из-за ограничительных мер, связанных с распространением COVID-19, на заседания в 422-й мировой судебный участок Таганского района Москвы допущены только участники разбирательства.

По данным суда, компании привлекаются к ответственности за правонарушения, совершенные с 22 по 24 января.