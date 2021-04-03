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Личные данные более 500 млн пользователей Facebook попали в сеть

Личные данные более 500 млн пользователей Facebook попали в сеть
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Открытые данные более 533 миллионов пользователей Facebook были опубликованы на хакерском форуме в субботу, сообщает издание Business Insider.

Открытые данные включают личную информацию пользователей Facebook из 106 стран, включая США, Великобританию и Индию. В базе оказались полные имена пользователей, телефонные номера, идентификаторы Facebook, адреса, даты рождения, биографические данные и адреса электронной почты.

Элон Гэл, технический директор компании по кибербезопасности Hudson Rock, впервые обнаружил весь объем утечек данных в интернете в субботу. По его мнению, утечка данных может дать ценную информацию киберпреступникам, которые используют личную информацию людей, чтобы выдать себя за них или обманом заставить их передать учетные данные для входа.

Раннее Гал обнаружил утечку данных в январе, когда неизвестный пользователь на том же хакерском форуме рекламировал автоматизированного бота, предоставлявшего телефонные номера сотен миллионов пользователей Facebook за определенную плату. Теперь же все данные был размещены на хакерском форуме бесплатно.

Это не первый случай утечки в интернет телефонных номеров пользователей Facebook. Подобный случай произошел в августе 2019 года, после чего соцсеть сообщила, что ошибка в защите данных была исправлена.

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