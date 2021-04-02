Столичный суд оштрафовал Twitter на 3,2 млн рублей

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Мировой судья Таганского района Москвы в пятницу признал Twitter виновным в административном правонарушении - соцсеть не удалила контент с призывами к подросткам выйти на несанкционированные протестные акции.

"Назначить Twitter штраф в размере 3 млн 200 тысяч рублей (более $41 тыс. - ИФ)", - огласил судья.

В постановлении суда отмечается, что штраф должен быть уплачен в течение 60 суток после вступления решения в законную силу. Таким образом, если сегодняшнее решение суда не будет обжаловано, Twitter должен оплатить штраф не позднее середины июня.

Как ожидается, в пятницу суд рассмотрит еще два аналогичных административных протокола в отношении Twitter, а также три протокола в отношении Facebook.

Вместе с тем, суд отложил на 4 мая судебные заседания по рассмотрению административных протоколов в отношении Googl LLC, предоставив представителям компании время для ознакомления с материалами дела.

Как уточнили "Интерфаксу" в суде, из-за ограничительных мер, связанных с распространением COVID-19, на заседания в 422-ой мировой судебный участок Таганского района Москвы допущены только участники разбирательства.

В отношении компаний составлены протоколы по ч.2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем информационного ресурса в сети "Интернет" информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации, предусмотрена законодательством РФ). Наказание за данное правонарушение предусматривает штраф от 800 тысяч до 4 млн рублей.

По данным суда, компании привлекаются к ответственности за правонарушения, совершенные с 22 по 24 января.

Три аналогичных протокола также были составлены Роскомнадзором в отношении Telegram и TikTok. Заседания по ним пройдут в суде 6 апреля.

В начале марта мировой суд Савеловского района Москвы оштрафовал на 4 млн рублей компанию Mail.ru за неудаление запрещенной информации принадлежащей ей соцсетью "Одноклассники".

Как ранее сообщили в Роскомнадзоре, с 11 февраля служба составила административные протоколы в отношении различных социальных сетей, которые не удалили или несвоевременно удалили призывы к несовершеннолетним участвовать к несанкционированных акциях.

23, 31 января и 2 февраля в регионах РФ прошли несанкционированные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, арестованного после возвращения на родину 17 января. 2 февраля Симоновский суд Москвы заменил ему условный приговор на реальный по делу "Ив Роше" со сроком заключения 3,5 года.