Суд перенес на май рассмотрение административных протоколов на Facebook

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - В Москве мировой судья участка № 422 Таганского района перенес на 4 мая рассмотрение административных протоколов, которые Роскомнадзор составил на Facebook из-за неудаления "информации, вовлекавшей подростков в противоправную деятельность - участие в несанкционированных массовых мероприятиях".

Это решение было принято, поскольку представители Facebook в суд не пришли. Их решили оповестить повторно, объяснили в пресс-службе суда.

Новые заседания пройдут 4 мая в 14:00, 14:30 и 15:00.

2 апреля мировой суд Таганского района по трем аналогичным протоколам назначил Twitter три штрафа на общую сумму в 8,9 млн руб. (более $116 тысяч по текущему курсу ЦБ).

В этот же день суд отложил на 4 мая судебные заседания по рассмотрению аналогичных протоколов в отношении Google, чтобы представители компании успели изучить материалы дела.

В суд в условиях пандемии были допущены только участники разбирательства.

В отношении компаний составлены административные протоколы из-за неудаления информации или интернет-страницы "в случае, если обязанность по удалению такой информации, предусмотрена законодательством РФ" (ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ). Наказание за данное правонарушение предусматривает штраф от 800 тысяч до 4 млн рублей.

По данным суда, сервисы привлекаются к ответственности за правонарушения, совершенные с 22 по 24 января.

Три аналогичных протокола Роскомнадзор составил на Telegram и TikTok. Суд их рассмотрит 6 апреля.

5 марта мировой суд Савеловского района оштрафовал на 4 млн рублей Mail.ru за неудаление информации из "Одноклассников".

С 11 февраля Роскомнадзор составил ряд протоколов в отношении разных соцсетей, которые, по данным ведомства, не удалили или несвоевременно удалили призывы к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях.