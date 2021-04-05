РКН продлил замедление трафика Twitter до 15 мая

Ведомство отметило, что компания стала быстрее удалять запрещенные материалы, поэтому блокировать сервис не будут

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Роскомнадзор сообщил, что решил продлить замедление трафика сервиса микроблогов Twitter до 15 мая 2021 года.

1 апреля руководство ведомства провело переговоры с вице-президентом Twitter по публичной политике в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке Twitter Inc. Шинейд МакСуинни. Беседа в формате видеоконференции прошла по инициативе менеджмента компании. Шинейд МакСуинни сообщила чиновникам, что компания делает для улучшения модерации запрещенного контента.

На ее вопрос, что нужно сделать, чтобы в России перестали замедлять трафик соцсети, руководство Роскомнадзора объяснило, что нужно удалять весь запрещенный российскими властями контент и делать это в сроки, определенные российским законодательством, а также выполнять все требования норм, регулирующих деятельность соцсетей в России.

Роскомнадзор с 10 марта замедляет трафик сервиса, чтобы принудить компанию соблюдать российские законы и удалять контент, запрещенный к распространению в России. С 10 март Twitter удалил около 1900 из 3100 "не удалявшихся с 2017 года запрещенных в России материалов с детской порнографией, пронаркотического и суицидального контента", отметили в РКН.

"Администрацией Twitter повышена скорость удаления запрещенных материалов. Из 650 появившихся новых ссылок на запрещённый контент удалено около 580. Среднее время удаления составляет 81 час, - говорится в пресс-релизе. - В соответствии с российским законодательством на удаление запрещенной информации соцсетям отводятся 24 часа с момента получения уведомления".

С учетом того, что Тwitter изменил принципы и скорость работы своей службы модерации на территории России и удалил существенную часть запрещенного контента, Роскомнадзор решил "не переходить к следующей мере - полной блокировке работы соцсети на территории страны". Ведомство продлило замедление трафика Twitter до 15 мая, чтобы дать компании дополнительное время "на удаление из соцсети всего запрещенного контента и приведение своей деятельности в полное соответствие с законодательством нашей страны".

Роскомнадзор пообещал, что продолжит взаимодействие с администрацией Twitter для полного и скорейшего удаления соцсетью всей запрещенной информации.

2 апреля суд в Москве назначил Twitter три штрафа на общую сумму в 8,9 млн рублей за неудаление призывов к подросткам участвовать в несогласованных акциях.