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ХроникаНовое правительствоОбновлено в 11:48

МВД и Курчатовский институт разработают геномные технологии нового поколения

МВД и Курчатовский институт разработают геномные технологии нового поколения
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - В МВД РФ подписали соглашение о взаимодействии с Курчатовским институтом в сфере геномных исследований и совершенствования работы по раскрытию преступлений.

Об этом сообщили в среду в пресс-центре министерства. Там отметили, что данное событие имеет большое значение как для дальнейшего развития отечественной науки, так и для совершенствования работы по раскрытию и расследованию преступлений.

"Нами уже намечен ряд инновационных проектов в сфере развития технологий геномных и физико-химических исследований. Прежде всего, имею в виду такое перспективное направление, как разработки в области использования технологий определения последовательности ДНК нового поколения. Они, в том числе, позволят устанавливать возраст, этническую и географическую принадлежность человека, его морфологические признаки и элементы внешнего облика", - приводят в сообщении слова главы министерства Владимира Колокольцева.

Кроме того, стороны отметили важность привлечения уникальных специалистов, научного и приборного ресурсного потенциала центра в развитии технологий криминалистического исследования объектов и веществ.

"Колокольцев выразил уверенность, что подписание соглашения станет отправной точкой плодотворного сотрудничества и в перспективе позволит найти принципиально новые решения, соответствующие самым передовым разработкам международного уровня", - подчеркнули в ведомстве.

МВД Курчатовский институт Владимир Колокольцев

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