Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:07Заразились
на 04.04В России 4 580 894+8 817В мире 130 770 658+534 154

Отправка российских призывников в войска начнется 15 апреля

Отправка российских призывников в войска начнется 15 апреля
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Отправка новобранцев в войска в ходе весеннего призыва начнется 15 апреля, сообщили в Минобороны РФ.

В РоссииПутин подписал указ о призыве на военную службуПутин подписал указ о призыве на военную службуЧитать подробнее

Там отметили, что при отправке со сборного пункта призывников обеспечат медицинскими масками и дезинфицирующими средствами на весь путь следования, каждый из них в обязательном порядке будет протестирован на COVID-19.

С 15 апреля в Генштабе РФ будет организована работа прямой линии по номерам телефонов +7 (495) 498-96-96; 498-96-97; 498-96-98 для родителей и призывников по вопросам призыва.

Согласно указу президента РФ, на срочную службу с 1 апреля по 15 июля призывают 134 650 граждан.

Новобранцы смогут пройти вакцинацию от коронавируса, заявили ранее в российском Генштабе.

Минобороны РФ

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: воскресенье, 4 апреля

Патриарх Кирилл утвердил лишение Андрея Кураева сана

В Росавиации не увидели рисков скачка цен на авиабилеты

В Росавиации не увидели рисков скачка цен на авиабилеты

Путин на следующей неделе встретится с премьером Армении

В России выявили еще 8 817 случаев заражения коронавирусом

В России выявили еще 8 817 случаев заражения коронавирусом

Что случилось этой ночью: воскресенье, 4 апреля

Роспотребнадзор опечатал помещения фестиваля "Артдокфест" в Петербурге

Роспотребнадзор сообщил о тестах на антитела для привитых "ЭпиВакКороной"

Что произошло за день: суббота, 3 апреля

В Махачкале изъяли незаконную табачную продукцию на 500 млн руб.

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');