Отправка российских призывников в войска начнется 15 апреля

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Отправка новобранцев в войска в ходе весеннего призыва начнется 15 апреля, сообщили в Минобороны РФ.

Там отметили, что при отправке со сборного пункта призывников обеспечат медицинскими масками и дезинфицирующими средствами на весь путь следования, каждый из них в обязательном порядке будет протестирован на COVID-19.

С 15 апреля в Генштабе РФ будет организована работа прямой линии по номерам телефонов +7 (495) 498-96-96; 498-96-97; 498-96-98 для родителей и призывников по вопросам призыва.

Согласно указу президента РФ, на срочную службу с 1 апреля по 15 июля призывают 134 650 граждан.

Новобранцы смогут пройти вакцинацию от коронавируса, заявили ранее в российском Генштабе.