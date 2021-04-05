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Что случилось этой ночью: понедельник, 5 апреля

Крушение парома в Бангладеш, оползни в Индонезии, ужесточение медосвидетельствования призывников

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Не менее пяти человек погибли после крушения парома в Бангладеш. Многие остаются без вести пропавшими.

- Оползни и наводнения унесли жизни 52 человек в Индонезии и Восточном Тиморе.

- Контрольное медосвидетельствование призывников будет ужесточено. В Вооружённые силы не должны идти люди с не выявленными ранее заболеваниями, заявляют в Минобороны.

- Отправка российских призывников в войска начнется 15 апреля. Согласно указу президента РФ, на срочную службу с 1 апреля по 15 июля призывают 134 650 граждан.

- Сеть платных парковок расширили в Москве с 5 апреля. Речь идет о районах: Пресненский, Басманный, Савеловский, Аэропорт, Даниловский, Донской, Нагорный, Бутырский, Лефортово, Внуково, Строгино, Левобережный, Головинский, Коптево, Войковский, Преображенское, Новогиреево, Южнопортовый, Нагатино-Садовники, Чертаново Южное, Фили-Давыдково, Выхино-Жулебино.

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