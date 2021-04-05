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Режим "черного неба" в трех городах Кузбасса решили сохранить еще на день

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Введенный в минувшее воскресенье режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) в Кемерово, Новокузнецком районе и Прокопьевске сохранится в ближайшие сутки, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса.

"Обращаем внимание хозяйствующих субъектов на необходимость выполнения согласованных в установленном порядке мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период неблагоприятных метеорологических условий", - говорится в сообщении.

Ожидается, что в Кемерово режим будет снят до конца дня, в Новокузнецком районе и Прокопьевске - во вторник вечером.

С конца прошлого года Роспотребнадзор и кемеровский гидрометцентр выявляют в Кемерово и Новокузнецке превышение нормативов по саже, сероводороду, гидрохлориду, формальдегиду и бензапирену.

Жители Белово, Киселевска и Ленинск-Кузнецка, где режим "черного неба" обычно не вводится, сообщали, что в их городах выпадает снег серого цвета.

В среднем в городах Кузбасс режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) вводится не менее 40 раз в год.

Кузбасс

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