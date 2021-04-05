Глава Севастополя потребовал поменять систему опеки после скандала с изъятием ребенка

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Севастополя Михаил Развожаев раскритиковал работу ответственных за органы опеки должностных лиц из-за резонансного изъятия ребенка из семьи.

"Ребенка при дееспособной, нормальной, совершенно адекватной бабушке решили отправить в детдом зачем-то. Сделано это было в два часа ночи в четверг. Три дня все это разворачивалось, потом попало в соцсети. Вся система, видимо, радостно дожидалась, чем все это закончится. Я имею в виду нашу государственную систему опеки и попечительства – комиссии бесконечные, которые мы насоздавали", - сказал Развожаев на аппаратном заседании правительства в понедельник.

Он пояснил, что ребенка изъяли по акту полиции, не уведомив уполномоченного по правам ребенка. Девочку забрали из дома одноклассницы, где она осталась ночевать, и отвезли в больницу на осмотр перед детдомом. При этом врачи не предупредили об этом органы опеки, зато потом взяли с бабушки расписку об отсутствии претензий.

"Перестраивайте мне систему работы с детьми. Она должна быть адекватной, и там должны работать неравнодушные люди. У нас их много в Севастополе", - обратился губернатор к своему заместителю Игорю Михееву.

Кроме того, Развожаев попросил прокуратуру провести проверку по этому факту.

Ранее губернатор опубликовал в инстаграме сообщение о том, что у жительницы села Андреевка, дочь которой уехала в командировку, забрали внучку. Видеоролики об этой ситуации "захлестнули соцсети". Губернатор пообещал, что "больше к ребенку никто не подойдет". С мамой девочки работают правоохранительные органы.