В России могут создать ракету грузоподъемностью до 200 тонн

Фото: ГК "Роскосмос"/ТАСС

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Специалисты предлагают создать сверхтяжелую ракету-носитель грузоподъемностью до 200 тонн, проект может быть международным, сообщил первый замегндиректора ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" Владимир Соловьев.

"Создаются некие пока первоначальные эскизные проекты на стадии технических предложений ракет-носителей сверхтяжелого класса в двух направлениях - свыше 100 тонн и даже до 200 тонн", - сказал Соловьев в понедельник на международном симпозиуме "Человек в космосе".

Он отметил, что данные ракеты могут использоваться для полетов на Луну и планеты Солнечной системы.

По его словам, реализация данных предложений может потребовать значительных средств, поэтому целесообразно рассмотреть возможность международной кооперации.

Сверхтяжелая ракета "Енисей"

В России разрабатывается сверхтяжелая ракета-носитель "Енисей", но как сообщил 10 февраля глава Ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс" Дмитрий Баранов работа над проектом "поставлена на паузу" из-за необходимости коррекции облика ракеты. "Мы готовы продолжить работу после того, как соответствующее решение будет принято. Я думаю, что это вопрос нескольких месяцев, я бы так сказал, до середины этого года", - сказал Баранов.

15 февраля глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что новая концепция сверхтяжелой лунной ракеты "Енисей" будет представлена в течение трех-четырех месяцев.

Планировалось, что первый полет ракеты состоится в 2028 году, позднее Баранов сообщил, что он может быть перенесен на 2030 год.

"Енисей" планировалось использовать в Лунной программе России. Ракета должна иметь грузоподъемность 88 тонн и обеспечивать вывод на окололунную орбиту корабля весом 20 тонн.

Эскизный проект ракеты был одобрен в конце 2019 года, она создается на основе блоков также разрабатываемой в настоящее время ракеты-носителя "Союз-5". Создание первых модулей стартовало весной 2020 года.

В январе Совет по космосу РАН после доклада главы "Роскосмоса" рекомендовал отложить создание "Енисея" на неопределенный срок. Совет также рекомендовал генконструкторам "Роскосмоса" использовать для пилотируемого полета к Луне вместо "Енисея" ракету "Ангара-5В".