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Россия может отказаться от разработки ракеты "Союз-6"

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Ракетно-космический центр "Прогресс" анализирует целесообразность создания ракеты среднего класса "Союз-6", сообщил журналистам глава центра Дмитрий Баранов.

"Сейчас мы просто изучаем, насколько нужна эта ракета, нужна ли она вообще. Пытаемся ответить на этот вопрос генеральному заказчику в лице госкорпорации. А он уже потом примет решение, будет ли эскизный проект или не будет", - сказал Баранов, отвечая на вопрос о переносе сроков разработки эскизного проекта ракеты.

В 2019 году глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация намерена создать новую ракету "Союз-6", использующую двигатели РД-180, эксплуатируемые только в США

"Скорее всего, на базе этой ракеты ("Союз-5" - ИФ) мы будем создавать еще одну ракету, но более пониженного класса, ракету среднего класса "Союз-6", на которой будут летать на основе двигателя РД-180", - сказал Рогозин.

"Это выход из ситуации, когда американцы, если прекращают поставки, закупки этого двигателя для своих нужд, чтобы мы не потеряли эту уникальную машину, уникальный мотор", - пояснил он.

По его словам, РД-180 будет впервые использован "внутри нашей страны" для создания ракеты среднего класса нового поколения. Планируется, что эта ракета постепенно заменит "Союз-2". "Сегодня мы техническую идею наших конструкторов обнародовали, и президент ее поддержал", - добавил глава "Роскосмоса"

Рогозин также сообщал, что "Союз-6" вместе со схожей по размерности ракетой-носителем "Союз-5" будут запускать с космодрома "Восточный" и комплекса "Байтерек", проект которого Россия совместно с Казахстаном реализует на Байконуре.

По его словам,"Союз-6" - ракета среднего класса, которая сможет выводить на низкую опорную орбиту 9,3 тонны полезной нагрузки.

"Думаем, что в рамках совместного российско-казахстанского проекта мы отработаем с одной стартовой позиции сразу две ракеты", - сказал глава Роскосмоса.

Он пояснил, что "Союз-5" становится прототипом первой ступени создаваемой в России ракеты сверхтяжёлого класса, а "Союз-6" - прототипом второй ступени центрального блока.

Союз-6 Дмитрий Баранов Прогресс Дмитрий Рогозин Роскосмос

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