Путин подписал закон об обнулении сроков на посту президента

Президент РФ Владимир Путин Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приведении законодательства страны о выборах и референдумах в соответствие с поправками к Конституции. Соответствующий документ размещён на официальном портале правовой информации.

Законом уточняются действующие ограничения на замещение должности президента более двух сроков.

Так, в законе "О выборах президента РФ" прописывается, что гражданин РФ, занимавший должность президента два срока или занимающий на день официального опубликования решения о назначении выборов президента РФ должность президента РФ второй срок, не имеет права быть избранным на этот пост.

При этом, согласно закону, не учитывается число президентских сроков, которые лицо занимало и (или) занимает на момент вступления в силу поправки к Конституции РФ.

Кроме того, перенесено в закон о выборах президента конституционное положение о том, что президентом РФ может быть избран гражданин РФ не моложе 35 лет, постоянно проживающий в РФ не менее 25 лет, не имеющий и не имевший ранее иностранного гражданства (вида на жительство или иного документа о праве постоянного проживания за рубежом).

При этом требование к кандидату на должность президента об отсутствии у него иностранного гражданства не распространяется на граждан РФ, "ранее имевших гражданство государства, которое было принято или часть которого была принята в РФ".

Авторами закона стали председатель комитета Госдумы по конституционному законодательству Андрей Клишас и глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и председатель комитета по контролю и регламенту Ольга Савастьянова.

В марте 2020 года депутат Госдумы Валентина Терешкова в ходе обсуждения конституционных поправок предложила отменить ограничение по президентским срокам или их обнулить. Пункт об обнулении президентских сроков был добавлен ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции.