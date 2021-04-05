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Познер намерен в будущем приехать в Грузию

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Телеведущий Владимир Познер заявил, что несмотря на случившееся в Тбилиси в канун его дня рождения, он намерен вернуться в Грузию.

"Хочу сказать со всей ясностью, что никакой обиды на Грузию или на грузин у меня нет, к тому же, я вообще почетный кахетинец. И я, конечно, еще приеду вновь в Грузию, это безусловно. Ну а что до любителей бросаться яйцами, особенно если за это платят деньги, то такие люди есть во всех странах, и как я уже писал, на самом деле они не стоят внимания", - говорится на сайте Познера.

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По его мнению, случившееся с ним и его друзьями в Тбилиси связано с политическим противостоянием в республике. "Как я это понимаю, в Грузии идет отчаянная политическая борьба, и оппозиция использовала мой приезд, чтобы устроить своего рода - не знаю, как это назвать - шабаш, что ли. Вспомнили мое высказывание об Абхазии трехлетней давности, чтобы подать свой голос в виде забрасывания нашего автобуса яйцами - видимо, куриных яиц у них достаточно, - барабанить по стенам нашего ресторана, стоять и кричать под балконами нашей гостиницы, свистеть и так далее", - написал он.

Прилетевший в Тбилиси 30 марта вместе с друзьями Познер вынужден был покинуть Грузию из-за проходивших всю ночь акций представителей оппозиционных партий и их сторонников. Протестующие выкрикивали антироссийские лозунги и требовали от властей выдворить журналиста за то, что он якобы ранее в своих высказываниях не признавал территориальную целостность Грузии. В Москве осудили агрессивные действия националистов в связи с приездом в Тбилиси российского телеведущего.

Владимир Познер Грузия

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