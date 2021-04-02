МИД РФ осудил осквернение памятника Грибоедову в Тбилиси

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - В Москве возмущены актом вандализма в отношении памятника российскому писателю и дипломату Александру Грибоедову в Тбилиси, видят в нем попытку воспрепятствовать процессу нормализации отношений России и Грузии, заявила в пятницу официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Каковы бы ни были мотивы совершивших данную выходку, им нет оправдания. В цивилизованном обществе такое деяние вызывает недоумение и отторжение", - говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД РФ.

По словам Захаровой, "подобные действия тем более неприемлемы, если принять во внимание масштаб и значимость личности А.С.Грибоедова как для истории России, так и Грузии".

При этом дипломат отметила, что Москва рассматривает этот инцидент и недавнюю провокацию против известного российского журналиста Владимира Познера как звенья одной цепи. "Видим в них попытку экстремистских сил в Грузии использовать любой повод для того, чтобы затруднить процесс нормализации российско-грузинских отношений", - подчеркнула Захарова.

Накануне неизвестные осквернили памятник Грибоедову, нанеся на него надписи красного цвета.

Прилетевший в Тбилиси в среду вместе с друзьями Познер вынужден был покинуть Грузию в связи с проходившими всю ночь в грузинской столице акциями представителей оппозиции. Протестующие выкрикивали антироссийские лозунги и требовали от властей выдворить журналиста за то, что он якобы ранее в своих высказываниях не признавал территориальную целостность Грузии.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что события, связанные с частным визитом в Тбилиси российского журналиста и сопровождавших его лиц, были спровоцированы оппозиционной партией "Единое национальное движение" и ее лидером бывшим президентом Михаилом Саакашвили. "Цель самой деструктивной силы "Единого национального движения" и ее лидера Саакашвили - саботаж и нанесение максимального урона Грузии, подрыв имиджа нашей страны. Эти действия радикалов были осуществлены на фоне, когда наша страна частично открывается для туристов", - сказал Гарибашвили.

Он подчеркнул, что форма протеста оппозиционеров была совершенно неприемлема и выходила за рамки "цивилизованных норм и грузинских стандартов".

В Москве решительно осуждают агрессивные действия грузинских националистов, заявил в свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также поздравил Познера с днем рождения, отметив, что лучше этот праздник "встречать дома - здесь спокойнее".

Песков подчеркнул, что "в Грузии опасно для российских граждан, туда просто опасно ездить, и это должны россияне четко понимать".