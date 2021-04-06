Более 370 тыс. российских военных прошли полный курс COVID-вакцинации

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Полный курс прививок от коронавирусной инфекции COVID-19 прошли более 370 тысяч российских военнослужащих, сообщил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Первый компонент вакцины получили свыше 425 тысяч человек. Среди них 75 тысяч курсантов, преподавателей военных вузов и довузовских образовательных организаций. Более 370 тысяч военнослужащих прошли полный курс вакцинации", - сказал Шойгу.

Он подчеркнул, что дефицита препарата в Вооруженных силах нет. "Объемы его поставок позволяют провакцинировать всех военнослужащих, членов их семей и гражданский персонал", - отметил министр.

Говоря о ситуации с коронавирусной инфекцией в армии, он сказал, что проводятся лечебно-профилактические мероприятия, чтобы не допустить ее распространение среди военных.

"Военнослужащим с COVID-19 своевременно оказывается медицинская помощь. В настоящее время выздоровели 98,5% инфицированных. Массовой заболеваемости не допущено, количество выявленных случаев заражения стабильно снижается. Во многом этому способствует вакцинация личного состава", - сказал министр обороны.