Глава "Русагро" стал основным владельцем компании "ПраймБиоМед"

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Гендиректор ГК "Русагро" Максим Басов стал владельцем 69,47% научно-производственной компании "ПраймБиоМед", следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс". Басов подтвердил "Интерфаксу" эту информацию без дополнительных комментариев и добавил, что компания готовит по сделке пресс-релиз.

"ПраймБиоМед" аккумулирует научные достижения российских и зарубежных ученых в области молекулярно-клеточной диагностики, внедряет в практику передовые методы исследований и поддерживает уже существующие, говорится на сайте компании. Это первая российская компания, профессионально занимающаяся разработкой и изготовлением антител. Производство располагается в комплексе Сколково.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", выручка компании в 2020 году составила 25 045 млн рублей против 16,498 млн рублей в 2019 году, чистая прибыль - 6,226 млн рублей против 9,281 млн рублей соответственно.

"Русагро" - крупный производитель сахара, свинины, подсолнечного масла, майонеза и маргарина. Основным владельцем компании является семья Вадима Мошковича (70,7%). Басову принадлежит 7,54% (без учета казначейских GDR в структуре капитала).