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TikTok оштрафовали на 2,6 млн руб. за неудаление запрещенного контента

TikTok оштрафовали на 2,6 млн руб. за неудаление запрещенного контента
Фото: Omar Marques/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Мировой судья Таганского района Москвы во вторник признал соцсеть TikTok виновной в административном правонарушении - неудалении контента с призывами к подросткам выйти на несанкционированные протестные акции в конце января.

"Признать TikTok виновной в совершении 24 января административного правонарушения и назначить организации наказание в виде административного штрафа в размере 2 млн 600 тысяч рублей (более $34 тыс. - ИФ)", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук.

В четверг, 21 января, перед прошедшими в субботу 23 января несанкционированными массовыми акциями Роскомнадзор выявил призывы к несовершеннолетним во всех популярных социальных сетях и платформах. За день до массовых мероприятий было возбуждено уголовное дело о вовлечении детей в протесты.

TikTok Россия

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