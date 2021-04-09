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В Госдуме отметили готовность TikTok сотрудничать

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Руководство соцсети TikTok выразило согласие сотрудничать с комиссией Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ и своевременно удалять нарушения, заявил председатель комиссии Василий Пискарев.

"Руководство TikTok нам предлагает на постоянной основе с ними взаимодействовать", - сказал Пискарев в пятницу журналистам.

По его словам, такое взаимодействие подразумевает, что, если появляются нарушения, в TikTok готовы быстро вступать в контакт с представителями комиссии и оперативно их устранять.

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"Мы открыты для любых площадок с условием, что эти площадки не будут нарушать наше законодательство", - заявил депутат.

Пискарев также сообщил, что комиссия предложила помочь сотрудникам TikTok с разъяснением российского законодательства. "В январе-феврале на цифровой площадке TikTok было размещено более тысячи незаконных контентов", - добавил парламентарий, перечислив вовлечение подростков в незаконные протестные акции, призывы к подросткам оказывать неповиновение сотрудникам правоохранительных органов, а также призывы к суициду.

Писарев в пятницу принял участие в видеоконференции членов комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России с представителями руководства TikTok во главе с директором по связям с органами власти и корпоративным вопросам Хелен Лерш.

Госдума TikTok

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