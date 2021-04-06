Мишустин поручил подготовить допмеры по защите россиян от коронавируса

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой и профильным ведомствам к пятнице, 9 апреля, подготовить дополнительные меры по защите россиян от коронавируса, отметил, что важно не допустить распространения новых штаммов в России.

"Очень важно продолжить исследования новых штаммов и, конечно, сделать все необходимое, чтобы не допустить их распространения", - сказал Мишустин на заседании координационного Совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

Премьер добавил: "Татьяна Алексеевна (Голикова - ИФ), я прошу вас совместно с Роспотребнадзором, с учеными, с врачами подготовить и предложить дополнительные меры по защите людей, обсудить это, и к пятнице, 9 апреля, представить ваши предложения".

Мишустин в ходе заседания также заявил, что коронавирус в России пока "не отступил", снижения заболеваемости не фиксируется.

"Несмотря на то, что ситуация с распространением коронавируса стабильна и без скачков, дальнейшего снижения заболеваемости не происходит. Вирус не отступил, и очень важно и дальше соблюдать меры предосторожности. Нам необходимо сделать все возможное, чтобы защитить граждан от этого опасного заболевания", - подчеркнул премьер.

Он напомнил, что в РФ разработаны несколько эффективных вакцин от коронавируса и они успешно применяются в России, а также востребованы за рубежом.

"Сделать прививку сегодня - это самый надежный способ защитить себя. Мы гораздо быстрее остановим распространение опасных болезни, если будем активнее вакцинироваться", - сказал Мишустин.

Течение болезни, продолжил он, предугадать невозможно, случаи бывают очень тяжелые.

"Хочется, чтобы таких историй было меньше. Потому я обращаюсь ко всем гражданам страны. И к тем, кто уже вылечился от этой инфекции, и к тем, кто не болел: коронавирус - это опасная болезнь, и не у всех она протекает легко. Многие из тех, кто прошел непростой путь к выздоровлению, сегодня предпочли бы вакцинироваться, чтобы защитить себя от болезни. И они наверняка повторят вам мои слова: лучше вовремя привиться, чем лечиться от коронавируса и его тяжелых последствий. Не надо полагаться на "авось", - сказал Мишустин.

Он призвал использовать возможности кампании по вакцинации, которая проводится во всех регионах страны.