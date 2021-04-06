Большинство случаев заражения новыми штаммами коронавируса завезли из Турции

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Турция - единственная страна, откуда в Россию привезли оба новых штамма коронавируса, и британский, и южноамериканский, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Из разных стран привезены и британский вариант, и южноафриканский, но только из Турции у нас ввезены оба варианта разными людьми и в разное время", - сказала она.

Она добавила, что ситуация с заболеваемостью в Турции продолжает ухудшаться, поэтому Роспотребнадзор продолжает держать ситуацию на особом контроле, так как на Турцию приходится большинство поездок россиян.

Пока в России выявили 103 случая заражения британским штаммом и десять - южноафриканским, все они завозные, заявила Попова.

"Внутреннее распространение на сегодняшний день не регистрируется, но оно, безусловно, не исключено, учитывая высокую способность вируса вызывать бессимптомные клинические течения, но мы работаем по всем очагам максимально широко для того, чтобы предотвратить распространение", - сказала она.

Специалисты Роспотребнадзора получили результаты по более чем 10 тысячам секвенирований различных вариантов коронавируса, отметила глава ведомства.

По оценке Поповой, динамика эпидемии в России стабилизировалась, но темпы спада заболеваемости замедлились, таким образом, ситуация в стране не самая стабильная.

Еще несколько недель назад снижение заболеваемости было порядка 12-10%, а за последнюю неделю это снижение не превышало 3%: "Это говорит о том, что у нас не самая стабильная ситуация, есть определенное напряжение в ее эпидемиологическом развитии".

Попова также высказала мнение, что отдельные регионы начали отменять карантинные меры преждевременно.