В совет директоров "Норникеля" войдет Станислав Лучицкий из Highland Gold

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Совет директоров "Норникеля" одобрил список кандидатур в новый состав совета для голосования на годовом собрании акционеров, говорится в сообщении компании.

В список входят 13 кандидатов на 13 мест в совете.

Единственным изменением стало отсутствие члена набсовета "Селигдара" Николая Абрамова, номинированного в прошлом году "Русалом". Позднее Абрамов перешел на работу в "Русал".

Вместо него в списке Станислав Лучицкий, заместитель гендиректора ООО "Руссдрагмет" (УК золотодобывающей Highland Gold Mining, которую Роман Абрамович и его партнеры в 2020 г продали Владиславу Свиблову) и член совета директоров Highland Gold.

Лучицкий - бывший менеджер "Норникеля", в свое время он руководил проектным офисом Читинского проекта, отвечавшего за строительство Быстринского ГОКа, в 2018-2019 годах возглавлял "Арктик Палладий", несостоявшееся СП с "Русской платиной". Лучицкий также является топ-менеджером "Озерной горнорудной компании", развивающей одноименный полиметаллический проект в Бурятии. Инвестором этого проекта и CEO компании является Свиблов.

От "Интерроса" номинированы: глава совета Гарет Пенни, гендиректор "Интерроса" Сергей Батехин, первые вице-президенты "Норникеля" Марианна Захарова и Сергей Барбашев, управляющий директор Winter Capital Advisors Алексей Башкиров.

"Русал" вновь выдвинул своего заместителя гендиректора, советника президента Сбербанка Максима Полетаева, главу En+ Вячеслава Соломина, старшего банкира Сбербанка Сергея Волка и члена совета благотворительного фонда "Центр охраны дикой природы" Евгения Шварца.

Компания Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова вновь номинировала в совет президента Invest AG Сергея Братухина и главу Highcross Resources Ltd Роберта Эдвардса.

От миноритарных акционеров в совет вновь войдет независимый директор ПАО "ЛУКОЙЛ" и ПАО "АФК "Система" Роджер Маннингс.

"Интеррос" Владимира Потанина сейчас владеет около 34% акций "Норникеля". "РусАл" контролирует 27,8%. Доля Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова - 4,2% акций.