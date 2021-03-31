"Норникель" возместил 12,6 млн руб. ущерба от сброса отходов в тундру

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - ГМК "Норильский никель" добровольно возместила 12,55 млн рублей ущерба, причиненного окружающей среде вследствие летнего сброса сточных вод из хвостохранилища Талнахской обогатительной фабрики, сообщает пресс-служба Росприроднадзора.

Как сообщалось, 25 февраля Енисейское управление Росприроднадзора подало иск к "Норникелю" на 12,55 млн рублей о возмещении вреда, причиненного этим происшествием. По данным Росприроднадзора, на прилегающие участки тундровой зоны было сброшено около 3 440 кубометров воды из хвостохранилища, что привело к ухудшению качества земель. Предварительное заседание по делу назначено на 1 апреля.

Сообщалось также, что 28 июня в технологической зоне Талнахской обогатительной фабрики (ТОФ) под Норильском произошел несанкционированный сброс жидких отходов в тундровую зону. Согласно данным единой дежурной диспетчерской службы Норильска, из-за перекачки отходов из хвостохранилища существовала угроза попадания стоков в реку Хараелах.

По данным "Норникеля", незадолго до этого в отстойном пруду хвостохранилища ТОФ произошло повышение уровня воды, и для предотвращения возможных нештатных ситуаций руководство фабрики приняло решение откачать осветленную техническую воду на прилегающую территорию.

"Таким образом, было допущено грубое нарушение правил эксплуатации хвостохранилища фабрики", - отмечалось в сообщении компании. Позже по результатам внутреннего расследования "Норникель" принял решение об увольнении директора и главного инженера ТОФ, а также заместителя главного инженера фабрики по эксплуатации, промышленной и экологической безопасности гидротехнических сооружений.

Вместе с тем компания утверждала, что, согласно результатам анализа проб воды из пруда-отстойника ТОФ, сброс этой воды не может нанести значимого вреда окружающей среде.