Путин в четверг проведет совещание с руководством правительства

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в четверг, 8 апреля проведет с руководством правительства совещание, на котором будут подведены итоги реализации посланий президента Федеральному Собранию 2019 и 2020 годов, сообщила пресс-служба Кремля в среду.

В сообщении отмечается, что с основными докладами выступят вице-премьеры Андрей Белоусов, Татьяна Голикова, Марат Хуснуллин и Дмитрий Чернышенко.

В совещании также примут участие руководители Центрального банка, администрации президента, а также Общероссийского народного фронта.

Новое послание Федеральному Собранию Путин огласит 21 апреля.