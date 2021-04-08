Путин в послании обозначит ориентиры социально-экономического развития

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин пообещал в послании Федеральному собранию традиционно обозначить ориентиры социально-экономического развития страны.

"В этом документе традиционно обозначаются стратегические ориентиры социально-экономического развития страны, важнейшие задачи для совместной работы федеральных органов власти, управленческих команд в регионах и на местах", - сказал он на совещании о реализации посланий 2019 и 2020 годов.

"Здесь важен именно системный подход, преемственность целей, которые мы перед собой ставим, постоянная настройка тех механизмов, инструментов, которые есть в нашем распоряжении, и которые мы с вами создаем для совместной работы", - продолжил Путин.

Президент предложил продлить действие решений по итогам предыдущих посланий Федеральному Собранию, если от них есть реальный позитивный эффект.

"Если инициатива востребована, дает ощутимый результат для граждан, бизнеса, территорий нашей страны, то давайте подумаем о том, чтобы ее продлить, расширить ее применение, либо о том, как эту меру увеличить по масштабу, по охвату", - сказал он и для примера привел материнский капитал, который сейчас уже предоставляется при рождении первого ребенка в семье.

"Если же практика и сама жизнь показывает, что эффект от предложенных решений ограничен, давайте поправим тогда то, что мы делали до сих пор", - добавил глава государства.

По его словам, в таком случае надо сделать механизмы более точными и адресными, а также повысить отдачу от реализуемых мероприятий и вложенных средств.

Послание он огласит 21 апреля.