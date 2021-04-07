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Патрушев назвал домыслами заявления об отравлении Навального и Скрипалей

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Обвинения в использовании Россией химического оружия против Алексея Навального и Скрипалей не выдерживают критики, сообщил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

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"Доказательств - ноль, аргументация тоже отсутствует, одни домыслы, причем не выдерживающие даже элементарной проверки", - сказал Патрушев в интервью газете "Коммерсантъ", комментируя обвинения со стороны США в применении Россией химоружия против Навального, а также Сергея и Юлии Скрипалей.

"Россия в соответствии с ОЗХО все свои запасы химического оружия уничтожила, да еще и в рекордно сжатые сроки", - добавил он.

20 августа прошлого года Навальному стало плохо в полете из Томска в Москву, он был госпитализирован в Омске в коме, а затем перевезен в клинику Charite в Берлине. Позднее он сам, медики и власти ФРГ, а также Организация по запрещению химического оружия заявили, что он был отравлен нервно-паралитическим боевым веществом из группы "Новичок". Российские власти отвергают подобные заявления и считают их безосновательными.

4 марта 2018 года в британском городе Солсбери были госпитализированы в критическом состоянии 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия Скрипаль. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом семейства "Новичок", которое якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла эти обвинения.

Николай Патрушев

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