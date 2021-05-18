Суд признал законным отказ возбудить дело о возможном отравлении Навального

Алексей Навальный Фото: Пресс-служба Мосгорсуда РФ/ТАСС

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - 2-й Западный окружной военный суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы оппозиционера Алексея Навального на отказ Главного военного следственного управления (ГВСУ) СК РФ возбуждать уголовное дело после инцидента с его возможным отравлением.

"Постановление суда первой инстанции оставить без изменений, в удовлетворении апелляционной жалобы защиты - отказать", - огласил судья решение суда во вторник.

22 марта 235-й гарнизонный военный суд отклонил жалобу на бездействие ГВСУ СК РФ. Защита Навального обратилась с заявлением к военному следствию с требование возбудить уголовное дело в отношении сотрудников ФСБ после госпитализации оппозиционера прошлым летом.

Навальный и его представители в судебном заседании отсутствовали.

Прокурор просил оставить решение суда первой инстанции без изменений.

Как сообщалось, 22 марта следователь заявлял в суде, что обращение, поступившее военному следствию от защиты оппозиционера, о бездействии по возможному отравлению Навального "рассмотрено в соответствии с законом".

"Из поступившего ответа достоверно установлено, что по факту госпитализации Навального проведена проверка, коллеги из МВД РФ приняли процессуальное решение об отказе в возбуждении дела, и признаков иных преступлений не усмотрели, (...) в связи с чем полагаю, что обращение рассмотрено в соответствии с действующим законодательством РФ ", - сказал он.

Жалобу на бездействие Западно-Сибирского СУ на транспорте СКР представитель Навального Вячеслав Гимади подал в Ленинский райсуд Новосибирска 1 декабря 2020 года, в конце декабря суд отказал в ее удовлетворении.

"Отравление" Навального

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в состоянии комы в реанимацию омской больницы. С 22 августа он проходил лечение в клинике Charite в Берлине, после выписки находился в Германии на реабилитации.

Российские медики установили, что возможной причиной состояния Навального стало нарушение углеводного обмена с обострением хроническим панкреатита с нарушением внешне- и внутрисекторной функции. Отравляющих веществ в организме оппозиционера российскими специалистами обнаружено не было.

В свою очередь, германские врачи 24 августа сообщили, что состояние оппозиционера было вызвано интоксикацией "субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы". Канцлер Германии Ангела Меркель 2 сентября заявила, что речь идет о нервнопаралитическом боевом веществе из группы "Новичок".

Семья и соратники Навального настаивают на версии об отравлении оппозиционера. В связи с этим в различные российские правоохранительные органы были поданы заявления о возбуждении уголовного дела по данному факту.

После проведения проверок следователи отказали в возбуждении уголовного дела.