Глава Крыма предложил ввести прямые выборы мэров городов

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Глава Крыма Сергей Аксенов и спикер Госсовета республики Владимир Константинов предложили ввести с 2024 года прямые выборы мэров. Об этом Аксенов сообщил во "ВКонтакте".

По его мнению, эти должности должны быть "не назначаемыми", а выборными, чтобы чиновники руководили городами по результатам волеизъявления избирателей.

Сейчас главы администраций в Крыму избираются в два этапа. Сначала все кандидаты, подавшие документы, представляют в прямом эфире на конкурсе свои программы развития муниципалитетов. Комиссия с учетом онлайн-голосования местных жителей называет двух наиболее успешных претендентов, из которых муниципальные депутаты выбирают главу администрации большинством голосов.