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Калви отверг показания потерпевшего по "делу Baring Vostok" Юсупова

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Основатель Baring Vostok Майкл Калви, один из обвиняемых в растрате средств банка "Восточный", заявил, что показания, который в суде дал потерпевший - акционер банка Шерзод Юсупов, не соответствуют действительности и у суда есть все документы, это подтверждающие.

"Во-первых, никакого обмана не было. Юсупов сам придумал и предложил идею закрыть долг ПКБ (НАО "Первое коллекторское бюро") за счет отступного. Ему так же, как и всем членам совета директоров ("Восточного" - ИФ), была раскрыта вся информация об IFTG (International Financial Technology Group) и активах, которые будут принадлежать банку. Он активно участвовал в переговорах об отступном и был полностью в курсе этой сделки", - пояснил бизнесмен.

Кроме того, подчеркнул Калви, "стоимость акций IFTG, принадлежащих "Восточному", значительно выше 2,6 млрд рублей, что многократно подтверждали различные оценщики и покупатели".

"Более того, эксперт Табакова, которая проводила оценку по заказу следствия, оценила четыре финтех-компании из портфеля IFTG, который принадлежит "Восточному", в 4 млрд рублей", - добавил он.

"Не было умысла при составлении устава IFTG. Банк "Восточный" всегда обладал правом на четыре финтех-компании в портфеле IFTG. Никто не ограничивал его право ни через устав IFTG, ни каким-либо другим способом. "Восточный" владел 59,9% голосующих акций IFTG, а значит мог контролировать любые решения компании. Более того, все ограничения (по некоторым классам акций IFTG, которые могли занижать стоимость всего пакета - ИФ), которые якобы присутствовали в уставе, были сняты задолго до возбуждения уголовного дела", - отметил инвестор.

Юсупов 7 апреля в суде отверг связь уголовного дела с корпоративным конфликтом вокруг "Восточного", сторонами в котором выступали Evison Holdings, подконтрольная Baring Vostok, и "Финвижн Холдингс" Артема Аветисяна - партнера Юсупова. Об этой связи ранее говорили представители Baring Vostok.

Он также заявил, что "Восточный" не получил выгоды от отступного соглашения с ПКБ, поскольку передаваемая ему стоимость пакета акций IFTG составляла 240 млн рублей против кредитных обязательств коллектора на 2,8 млрд рублей. По его словам, он обратился в правоохранительные органы, когда узнал реальную стоимость этих акций.

Кроме того, он отметил, что был введен в заблуждение относительно стоимости пакета акций IFTG - в частности самим Калви, перед заключением отступного соглашения. По его словам, речь шла о сумме в 3 млрд рублей. Еще он обвинил СМИ в оказании давления и искажения сути дела.

Суд продолжит допрашивать Юсупова 14 апреля.

После заседания Калви сказал, что доволен ускорением процесса.

"Я рад, что судебное рассмотрение ускорилось и у нас есть возможность быстрее доказать свою невиновность, - заявил он журналистам. - Я позитивно настроен, и я верю в российскую судебную систему. И я жду результат, который полностью подтвердит нашу невиновность".

Дело в отношении Калви и его коллег находится на рассмотрении Мещанского суда Москвы. На скамье подсудимых, кроме американского бизнесмена, шесть человек. Их обвиняют в хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный". Вину никто из подсудимых не признает.

По версии следствия, в 2015 году фигуранты дела организовали незаконную выдачу "Восточным" подконтрольному им ПКБ двух заведомо невозвратных и необеспеченных кредитов в рублях и долларах под видом пополнения оборотных средств на общую сумму более 2,545 млрд рублей. В результате перечисления денежных средств ПКБ подсудимые получили право на распоряжение заемными средствами, которые в итоге были похищены после их перевода в собственность кипрской компании Balakus, установило следствие.

Обязательства перед "Восточным" ПКБ были погашены через отступное соглашение с передачей банку 59,9% акций люксембургской компании IFTG, реальная стоимость которых, по версии обвинения, составляла 254 млн рублей. В результате банк понес ущерб на 2,545 млрд рублей.

Baring Vostok банк Восточный Майкл Калви США Артем Аветисян Шерзод Юсупов Мосгорсуд ПКБ IFTG

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