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Защита фигурантов "дела Baring Vostok" снова попросила вернуть его в прокуратуру

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Защита основателя Baring Vostok Майкла Калви и других фигурантов дела о растрате средств банка "Восточный" заявила суду новое ходатайство о возвращении уголовного дела в прокуратуру, сообщил "Интерфаксу" адвокат американского бизнесмена Тимофей Гриднев.

"Нами было заявлено коллективное ходатайство о возвращении уголовного дела в прокуратуру. Это стало возможным после допроса почти всех свидетелей стороны обвинения и получения информации из банка "Восточный", - сказал Гриднев агентству.

По его словам, защита указала на то, что у потерпевшего по делу - акционера "Восточного" Шерзода Юсупова - не было полномочий на подачу заявления о возбуждении уголовного дела в интересах банка в связи с предполагаемым хищением денежных средств.

До пятницы, 21 мая, судья предоставила сторонам время изучить ходатайство, пояснил Гриднев. На следующем заседании участники обсудят его, и суд вынесет по нему решение.

В пресс-службе Мещанского суда Москвы, где идет процесс по "делу Baring Vostok", "Интерфаксу" уточнили, что ходатайство было подано адвокатами Калви, а также защитниками подсудимых Филиппа Дельпаля, Вагана Абгаряна, Ивана Зюзина и Максима Владимирова.

Ранее, на предварительном слушании по делу, суд отказался удовлетворить аналогичное ходатайство по делу.

"Дело Baring Vostok"

Дело в отношении Калви и коллег рассматривается в Мещанском суде с декабря 2020 года. Всего на скамье подсудимых - семь человек.

Согласно обвинению, в 2015 году фигуранты организовали незаконную выдачу "Восточным" подконтрольной им компании "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) двух заведомо невозвратных и необеспеченных кредитов в рублях и долларах под видом пополнения оборотных средств на общую сумму более 2,545 млрд руб.

В результате перечисления денег ПКБ подсудимые получили право на распоряжение заемными средствами, которые в итоге были похищены после их перевода в собственность кипрской компании Balakus, установило следствие.

Обязательства перед "Восточным" были погашены ПКБ через отступное соглашение с передачей банку 59,9% акций люксембургской компании IFTG, реальная стоимость которых, по версии обвинения, составляла 254 млн руб.

В итоге, считает обвинение, подсудимыми банку был нанесен ущерб на общую сумму 2,545 млрд руб. Фигуранты дела вину не признают.

Калви заявлял, что кредиты ПКБ были использованы по просьбе банка для погашения обязательств "Восточного" перед кипрской компанией BrokerCreditService на 2,5 млрд руб., обеспеченных евробондами на 5 млрд руб. Balakus, по утверждению бизнесмена, была задействована в этой операции.

Кроме того, Калви настаивает, что стоимость пакета спорных акций IFTG, переданных банку по отступному соглашению, по разным оценкам составляла сумму, существенно превышающую кредитные обязательства ПКБ.

Изначально - после обращения Юсупова в ФСБ - дело расследовалось по статье о мошенничестве. Впоследствии обвинение фигурантам было переквалифицировано на хищение путем растраты.

В конце 2020 года ПКБ и "Восточный" заявили о достижении соглашения, в результате которого банк получил 2,5 млрд руб. - сумму вмененного Калви и его коллегам ущерба, и отказался от гражданского иска, заявленного в рамках уголовного дела.

Baring Vostok Восточный Майкл Калви Тимофей Гриднев Шерзод Юсупов

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