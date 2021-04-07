Минсельхоз предложил увеличить квоту Турции на ввоз томатов до 300 тысяч тонн

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Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Минсельхоз предлагает увеличить квоту Турции на ввоз в РФ томатов до 300 тысяч тонн.

Проект соответствующего приказа ведомства размещен на сайте regulation.gov.ru.

В настоящее время квота составляет 250 тысяч тонн.

Согласно пояснительной записке, по данным ФТС России на 4 апреля 2021 года, Турция поставила в РФ 234 372 тонны томатов (код ТН ВЭД ЕАЭС 0702 00 000) при установленном разрешенном объеме их ввоза в 250 тысяч тонн.

Квота на поставки томатов из Турции была введена после конфликта между РФ и Турцией из-за инцидента с российским истребителем в небе над Сирией осенью 2015 года. Россия тогда с 1 января 2016 года запретила ввоз овощей и фруктов из Турции. Поставки томатов возобновились с 1 ноября 2017 года после длительных переговоров. Для турецких поставщиков была установлена квота в объеме 50 тысяч тонн, затем она была увеличена до 100 тысяч тонн, в апреле прошлого года - до 150 тысяч тонн, в феврале 2020 года - до 200 тысяч тонн, в январе 2021 года - до 250 тысяч тонн.

Как писало ранее агентство Anadolu, турецкие экспортеры настаивали на отмене квоты на поставки томатов в РФ.

Турция занимает четвертое место в мире по производству томатов - 13 млн тонн в год.