Россельхознадзор разрешает ввоз яблок с 10 предприятий Белоруссии

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Россельхознадзор разрешает ввоз яблок с 10 предприятий Брестской области Белоруссии.

Как сообщает служба, решение принято на основании предоставленной белорусской стороной информации об остатках яблок урожая 2020 года, выращенных в Брестской области, а также по результатам достигнутых договоренностей. Поставки будут возможны под гарантии главной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений Белоруссии.

Временные ограничения на поставки яблок из Брестской области были введены 17 марта 2021 года для того, чтобы не допустить ввоз продукции из стран, на которые распространяется российское продовольственное эмбарго.