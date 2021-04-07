Подозреваемого в нападении на отца и сына в Петербурге задержали в Карелии

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - В Карелии задержали подозреваемого в нападении с ножом на отца и сына на площади Победы в Петербурге, сообщили в региональном управлении СКР. Там уточнили, что ему 46 лет и он ранее был судим. Его скоро доставят в Петербург.

В среду днем мужчина с ножом ранил двоих - отца и сына - и уехал на машине. Сын погиб на месте, его отца доставили в больницу.

Мотивы нападения пока не установлены.

По факту возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на убийство двух человек.