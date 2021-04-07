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Неизвестный с ножом напал на двоих мужчин в Петербурге

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Полиция ищет мужчину, который напал с ножом на двух человек в Московском районе Петербурга, сообщает в среду пресс-служба регионального главка МВД.

По данным ведомства, около 15 часов 7 апреля у дома на площади Победы неизвестный ранил ножом двоих мужчин.

Один из них скончался, второй госпитализирован в тяжелом состоянии, говорится в сообщении.

Преступник скрылся с места происшествия на автомобиле.

В городе введен план "Перехват".

Петербург МВД

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