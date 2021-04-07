В Петербурге умер один из пострадавших при нападении с ножом

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в Петербурге в связи с нападением на двоих мужчин, один из которых скончался от ножевого ранения, сообщает в среду пресс-служба управления СКР по городу.

Уточняется, что нападение совершено на отца и сына: первый госпитализирован, второй погиб. Производство начато по признакам убийства и покушения на убийство двух лиц (ч.1 ст. 105, ч.3 ст.30, п. "а" ч.2 ст. 105 УК РФ).

Продолжается осмотр места происшествия. Следствие устанавливает и допрашивает очевидцев. Преступника ищут.

Как сообщалось, днем в среду у дома на площади Победы неизвестный ранил ножом двоих мужчин, после чего скрылся на автомобиле. В городе введен план "Перехват".