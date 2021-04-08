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Совет Европы снова отметил сокращение числа заключенных в России

На одного заключенного в день в России в 2019 году выделялось 2,8 евро

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - В России третий год подряд сокращается число заключенных, отбывающих наказание, но их в России по-прежнему больше, чем в других странах-участницах Совета Европы, говорится в докладе СЕ по ситуации в пенитенциарных системах в 2019-2020 годах.

В России в 2020 году было 519 615 осужденных в тюрьмах, в 2019 году - 563 166, в 2018 году - 602 176, говорится в докладе. На втором месте Турция с 297 019 заключенными, на третьем - Великобритания с 82 868 заключенными.

Доля тюремного населения в России снизилась на 7,8%. Если в 2019 году Россия лидировала по этому показателю с 386,1 заключенным на 100 000 человек, то в 2020 году показатель снизился до 356. На первое место вышла Турция с 357 заключенными на 100 000 населения.

Совет Европы отмечает, что за последнее десятилетие в России, наряду с Грузией, Арменией и Латвией, наблюдалось наиболее значительное снижение доли заключенных. В России она снизилась на 38,1%, в Латвии - на 44%, в Армении - на 50,4%, а в Грузии - на 54,8%.

Загруженность российских тюрем по сравнению с 2019 годом снизилась и составила 68,8%. СЕ отмечает, что это ниже, чем в целом по Европе - 90,3%.

Уровень смертности среди заключенных в России по-прежнему выше, чем медианный показатель по Европе. В 2019 году на 10 000 заключенных приходилось 46,6 смертей. При этом процент самоубийств в российских тюрьмах соответствует медианному показателю по Европе (5,3 на 10 000 заключенных).

По данным Совета Европы, Россия в 2019 году также возглавляла список стран с самым большим бюджетом тюремной администрации. При этом на одного заключенного в день в российских тюрьмах выделялось 2,8 евро. Это самый низкий показатель среди стран СЕ.

Совет Европы ФСИН Турция Великобритания Европ

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