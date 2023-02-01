Число заключенных в тюрьмах России сократилось в ушедшем году почти на 33 тыс. человек

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Количество заключенных в российских исправительных колониях и следственных изоляторах (СИЗО) уменьшилось в прошлом году на 32,9 тыс. человек, что сопоставимо с 2019-2020 годами, следует из данных федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

"По состоянию на 1 января 2023 года в уголовно-исполнительной системе (УИС) содержится 433 006 чел", - говорится в справке, размещенной на сайте ФСИН.

По данным ведомства, на 1 января 2021 года в колониях и СИЗО содержалось порядка 466 тыс. человек, то есть снижение составило 32,9 тыс. заключенных.

Сопоставимое снижение отмечалось ранее в 2019 и 2020 годах, когда тюремное население сокращалось примерно на 40 тыс. человек ежегодно (с 563,2 тыс. до 523,9 тыс. и с 523,9 до 483 тыс. соответственно).

Исключением из этой тенденции является 2021 год, когда пенитенциарный контингент сократился на 17,1 тыс. человек.

В последние годы ФСИН регулярно констатирует стабильное снижение числа лиц, содержащихся в местах лишения свободы. В ведомстве эту тенденцию связывают "с широким применением альтернативных наказаний, без лишения свободы, и в целом с либерализацией уголовно-исполнительной политики".

В 2020 году глава профильного управления ФСИН Елена Коробкова сообщала в интервью "Интерфаксу", что доля наказаний, альтернативных лишению свободы, составляет в России более 70% от общего числа приговоров за преступления, и что это результат проводимой в стране в последние годы гуманизации законодательства.