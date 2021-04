Представитель AmCham Russia отметил ухудшение делового климата в России

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Проблемы малого и среднего бизнеса в России связаны с ухудшением предпринимательского климата, считает основатель консалтинговой компании Lighthouse Group Йерон Кеттинг. Его цитирует пресс-служба российского бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

"То, что мы действительно видим - с каждым днем ухудшается деловой климат в России с точки зрения налоговой, таможенной и административной нагрузки. Все это требует много денег, времени и повышает риски ведения бизнеса в России", - заявил Кеттинг по итогам встречи Титова с Американской торговой палатой (The American Chamber of Commerce in Russia, AmCham Russia).

Еще одной проблемой он считает увеличение количества уголовных дел, связанных с таможенными нарушениями, в частности по статье 194 УК "Уклонение от уплаты таможенных платежей".

Титов на этой встрече говорил, что российский и американский бизнес должны развивать прямой и независимый диалог без политической составляющей.

"Бизнес сегодня страдает просто от того, что рушатся связи, и причина не только в ковиде. Я думаю, что американский бизнес тоже испытывает трудности из-за многих вещей. Сегодня мы видим невероятный политический популизм, который охватил все страны - и нас, и Запад, практически весь мир", - заявил Титов.

По мнению Титова, "бизнес становится заложником абсолютно не зависящих от него вещей", и надо выстраивать отношения на уровне бизнеса.

"Но пока в процессе задействована политика, нормального диалога не получится... Это должен быть независимый бизнес-диалог, бизнес должен говорить, что хочет от власти, объяснять, что нельзя не учитывать интересны бизнеса, поскольку эти интересы свалятся на нее же через социальные проблемы. Нам нужно выстраивать своего рода "бизнес интернационал", - сказал бизнес-омбудсмен.