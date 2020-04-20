Глава AmCham: американские компании не уйдут с российского рынка из-за ситуации с коронавирусом

Алексис Родзянко рассказал, как пандемия сказывается на американском бизнесе в стране

Президент Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко Фото: Пресс-служба AmCham

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Президент Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко рассказал "Интерфаксу" о том, как пандемия коронавируса сказывается на американском бизнесе в стране, как Россия и США сотрудничают в борьбе с пандемией, а также поделился своим видением сделки ОПЕК+.

- Как сказываются введённые в России для борьбы с распространением коронавируса ограничения на работе американского бизнеса в стране? Есть ли риск, что месяц режима нерабочих дней с сохранением зарплаты приведет к уходу с российского рынка зарубежных компаний, в том числе американских?

- Мы общаемся с компаниями регулярно, проводим опросы. Практически все компании в нынешней ситуации несут потери. Чуть больше половины опрошенных нами компаний говорят, что они не собираются увольнять сотрудников, будут стараться сохранить свой штат. Но почти половина ответили, что неизбежно будут вынуждены пойти на сокращения.

На возможности ведения бизнеса для малых компаний нынешняя ситуация отразилась наиболее серьезно. Как мы слышим от работающих здесь небольших американских компаний, они попали в особенно тяжелое положение из-за того, что оказываемые российскими правительством меры поддержки малого бизнеса к ним не относятся. Компании, которые более чем на 50% принадлежат иностранному гражданину, не имеют право получать эту поддержку.

Соответственно, сохранять штат невозможно. А это российские рабочие места. Поэтому мы написали правительству, просим, чтобы оказываемая малому бизнесу помощь распространялась и на такие компании тоже

Что касается ухода с российского рынка, ни одна из опрошенных нами компаний не собирается уходить. Компании малого бизнеса, которые могут вообще не выжить, они, понятное дело, отовсюду уйдут, а крупные американские компании, которые здесь работают и многие из которых имеют здесь производства, не собираются уходить, хотя из-за всего происходящего терпят ущерб и вынуждены снижать свои планы

- Какой вклад вносят американские компании в борьбу с последствиями пандемии. Созданы ли собственные программы поддержки персонала, клиентов?

- Американские компании, особенно большие, которые могут себе это позволить, участвуют (в таких программах). Хороший пример — это McDonalds, который бесплатно кормит сотрудников "скорой помощи". Есть много других инициатив: например, компании, которые производят пищевую продукцию, Mars, Coca-Cola, предоставляют свою продукцию для прямой помощи. Компании по-разному помогают, поддерживают своих сотрудников, клиентов, помогают как могут. Все понимают, что это общая беда

- Осуществляется ли сотрудничество между российскими и американскими компаниями в борьбе с пандемией? Например, совместное производство медицинского оборудования, масок, или работа над лекарствами?

- Мы сейчас работаем с Росконгрессом, который обратился к нам с вопросом, есть ли возможность у американских компаний поставлять тест-системы. Одна из компаний, которая их делает, готова наладить поставки, и мы их связали с Росконгрессом.

Еще одна сообщила, что они бы с удовольствием, но российские правила сертификации таких поставок, долгие, сложные, есть трудности. Так как ситуация экстренная, может быть правительство сможет помочь в решении вопроса. Сертификация — это процесс длинный, сложный и компаниям не всегда по силам пройти его в быстром режиме.

Если говорить в целом, у нас много компаний, которые занимаются здравоохранением, фармацевтикой и медоборудованием в России. Они здесь работают давно, продолжают работать и работают вовсю.

Добавлю, что тот факт, что Россия направила в Соединенные Штаты это очень хороший, добрый жест, который Россия могла себе позволить, так как в тот момент было еще мало заразившихся. Сейчас число заболевших растет, и потребность в оборудовании и материалах тоже возрастает. При этом в Соединенных Штатах худшего сценария, которого боялись, судя по всему, не будет, и теперь у США есть возможность ответить. Я знаю, что готовность это сделать есть.

- Как в будущем эта ситуация может сказаться на межгосударственном сотрудничестве, приведет ли к большему изоляционизму или наоборот, усилению сотрудничества?

- Думаю, что общая беда помогает сплотиться, дает возможность работать вместе, и это сейчас видно. Страны больше работают вместе, даже договориться в рамках ОПЕК+, наверное, было легче из-за экстренной ситуации в мире.

- Кстати о сделке ОПЕК+. Согласны ли вы с мнением, что главным бенефициаром договоренностей является США?

- Я думаю, что стороны согласились, потому что каждая видела для себя какую-то выгоду. В США вопрос связан со сланцевой нефтью, там проблема была еще до того, как произошло резкое падение (цен на нефть). Эта проблема никуда не денется, но если задача правительства США - поддержать производителей, то теперь ему это будет несколько дешевле.

- Видите ли перспективы более широкого и интенсивного энергодиалога?

- Договоренность ОПЕК+ — это, пожалуй, первый такой пример, когда Саудовская Аравия, Россия и США вместе сели за стол и о чем-то договорились. Это впервые в истории такая ситуация, но может быть, и в будущем так будет происходить.

- Есть ли у американского бизнеса консенсус - хватит ли этих рынку в условиях пандемии для того, чтобы сбалансироваться?

- Мне кажется, что здесь пандемия, и особенно меры, предпринятые, чтобы с ней бороться, запреты на передвижение, на работу, закрытие границ стран, городов, все это очень сильно отразится на экономике и на глобальном росте. Я боюсь, что из этого нелегко будет выйти. Возможно, лекарство окажется хуже болезни.