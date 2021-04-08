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У 1% от вернувшихся из-за рубежа россиян выявили коронавирус

У 1% от вернувшихся из-за рубежа россиян выявили коронавирус
Фото: Carlos Alvarez/Getty Images

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Почти 25 тыс. российских граждан, которые побывали за рубежом с начала текущего года, имели положительные тесты на коронавирус, это 1% от всех вернувшихся россиян, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"С начала этого года, это достаточно большое количество людей, которые вернулись в РФ, из них людей с положительными тестами было 24 740 человек - 1%, этот показатель держится от всех вернувшихся россиян", - сказала Попова в эфире радиостанции "Комсомольская правда" в четверг.

По ее словам, этот показатель является значительным.

Попова отмечает, что ситуация с коронавирусом в Евросоюзе в настоящее время "крайне нестабильна". "Больше половины стран Евросоюза находятся в стадии роста заболеваемости, она опять растет", - сказала она. По словам Поповой, если говорить о ЕС, то "там рост идет практически во всех странах".

Глава Роспотребнадзора сообщает, что штаммы коронавируса чаще всего завозят из Турции. "Это единственная страна, откуда было завезены оба штамма в разных вариантах разными людьми - и британский, и южноафриканский, и мутировавшие вирусы, которые еще не получили своего названия", - сказала Попова.

Хроника коронавируса. Апрель.

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Анна Попова Роспотребнадзор Коронавирус

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