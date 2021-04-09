Мишустин потребовал снизить риски завоза в Россию новых штаммов коронвируса

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что нужно принять дополнительные меры, чтобы новая волна заболеваемости COVID-19 не пришла в Россию. Он сказал это на совещании по производству и обращению вакцин от коронавируса.

"Мы в постоянном режиме мониторим динамику распространения инфекции. В последние недели в 30 странах Европы и других государствах нарастает новая волна заболевших и, конечно, нужны дополнительные меры, чтобы она не пришла к нам, тем более, что близятся майские праздники", - отметил премьер.

По его словам, многие собираются в отпуск, в том числе и за рубеж.

"Необходимо снизить риски ввоза в Россию новых более агрессивных и менее изученных штаммов коронавируса", - отметил премьер.

Сейчас, по его информации специалисты проверяют действие российских вакцин против новых штаммов. Он напомнил, что в России уже три зарегистрированных вакцины, на подходе четвертая.

Премьер-министр также потребовал ускорить вакцинацию пожилых.

"Коронавирус особенно опасен для людей старшего поколения. Сейчас менее половины всех вакцинированных - это те, кому за 60 лет, - сказал он. - Нужно нарастить темпы вакцинации именно этой категории граждан. В силу возраста у них не всегда есть возможность самостоятельно добраться до пункта вакцинации, до поликлиники. И весь процесс вакцинации надо сделать для них более доступным и удобным", - сказал Мишустин.

Губернаторов он попросил организовать выезд специалистов по месту жительства, чтобы люди старшего поколения и инвалиды могли получить прививку, либо организовать пожилым поездки на прививочные пункты и так, "чтобы дорога была комфортной и безопасной".