Попова посоветовала россиянам отдохнуть летом внутри страны

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Россиянам в этом году стоит выбрать отдых внутри страны, а не ехать за рубеж, где наблюдается нестабильная обстановка с COVID-19, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"С учетом столь нестабильной обстановки (...) в большом количестве стран (...) надо планировать грядущее время (отдыха - ИФ) дома, в родной стране. Сегодня внутренний туризм развивается", - сказала Попова в четверг в интервью радиостанции "Комсомольская правда".

Попова отметила, что лучше ориентироваться на внутренний туризм, чтобы "не зависнуть" в карантине.

"Правила (въезда за рубеж - ИФ) меняются очень быстро, и никто загодя не может предусмотреть, как они поменяются", - пояснила глава Роспотребнадзора.

Также Попова отметила, что не рекомендует россиянам ехать в Африку из-за опасности завоза малярии.

"Мы говорим об одной инфекции, о COVID-19, а ведь другие никуда не ушли. (...) В прошлом году, когда практически никто никуда не летал, не перемещался, в Российской Федерации зарегистрировано 57 завозных случаев малярии", - отметила Попова.

По ее словам, также было завезено 122 случая лихорадки Денге и пять случаев пневмококковой инфекции.

За январь-февраль 2021 года в Россию привезли четыре случая малярии, два из них - из Танзании.

Руководитель Роспотребнадзора призвала не забывать об этих инфекциях, которые тоже "создают высокие риски" для здоровья человека.