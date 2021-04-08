Осужденный за автоаварию сын сити-менеджера Чебоксар освобожден по УДО

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Верховный суд Чувашии в четверг удовлетворил ходатайство Олега Ладыкова - сына главы администрации Чебоксар Алексея Ладыкова - об условно-досрочном освобождении (УДО), сообщил "Интерфаксу" в четверг информированный источник.

"Алатырский районный суд удовлетворил ходатайство Ладыкова об условно-досрочном освобождении, Верховный суд Чувашии поддержал", - сказал собеседник агентства. По его словам, осужденному оставалось отбывать наказание чуть больше года.

В январе 2020 года за нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение тяжкого вреда, Ладыкову-младшему было назначено наказание в виде 3 лет и 9 месяцев колонии общего режима. Позднее Верховный суд республики сменил вид исправительного учреждения для отбывания наказания на колонию-поселение.

Это было второе ходатайство 22-летнего Ладыкова об УДО, первое он подавал в ноябре 2020 года, и оно было отклонено.

Как сообщалось, утром 22 июля 2019 года в Моргаушском районе Чувашии Audi наехала на металлическое ограждение, после чего столкнулась с УАЗ. В результате обе машины съехали в кювет. Водитель Audi скрылся с места аварии, а водитель отечественного автомобиля и его пассажир получили травмы.

Сотрудники полиции установили, что место аварии покинул Ладыков-младший. В суде он не отрицал, что находился в машине, но вину не признал, заявив, что за рулем находился другой человек.

Сити-менеджер Чебоксар Алексей Ладыков, комментируя ДТП с участием своего сына, называл причиной аварии патологическую безответственность, а также признавался, что у него "возникает желание поступить, как Тарас Бульба".