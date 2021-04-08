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Пять человек пострадали в аварии на трассе в Подмосковье

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Пять человек госпитализированы в медицинское учреждение в результате столкновения легкового автомобиля и маршрутки на трассе в Московской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального управления МВД.

"В 22:00 на 5-ом километре автодороги М-7 "Волга" столкнулись автомобиль Hyundai и маршрутка Mercedes. В результате аварии пострадали пять человек, они госпитализированы", - сказали в пресс-службе.

В настоящее время устанавливаются причины произошедшего, отметили в полиции.

Подмосковье

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