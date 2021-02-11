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Мужчину будут судить за сокрытие вины в ДТП сына сити-менеджера Чебоксар

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Прокуратура Моргаушского района Чувашии направила в суд уголовное дело в отношении местного жителя, который давал ложные показания об аварии с пострадавшими, сообщает пресс-служба надзорного ведомства республики.

По данным прокуратуры, в ходе расследования дела о ДТП, произошедшем в 2019 году, фигуранта допросили в качестве свидетеля, так как он находился в одной из столкнувшихся машин. В ходе допроса свидетель помог своему знакомому, фактическому виновнику аварии, заявив, что его друг не был водителем, а находился на заднем сиденье машины.

Сведения были повторно изложены на стадии предварительного следствия и судебного заседания. В результате суд признал показания свидетеля ложными, его дело квалифицировано по ч.1 ст. 307 УК РФ.

В пресс-службе надзорного ведомства "Интерфаксу" уточнили, что фигурантом дела стал знакомый Олега Ладыкова - сына главы администрации Чебоксар Алексея Ладыкова.

"Ладыков-младший отбывает наказание за совершение этой аварии в колонии-поселении, подал очередное - второе - ходатайство об УДО", - сказал собеседник агентства.

ДТП

Утром 22 июля 2019 года в Моргаушском районе Чувашии Audi наехала на металлическое ограждение, после чего столкнулась с автомобилем УАЗ. В результате обе машины съехали в кювет. Водитель Audi скрылся с места аварии, а водитель отечественной машины и его пассажир получили травмы. Полиция установила, что место аварии покинул Ладыков-младший. В суде он не отрицал, что находился в машине, но вину не признал, заявив, что за рулем находился другой человек.

В январе 2020 года за нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение тяжкого вреда, Олегу Ладыкову было назначено наказание в виде 3 лет и 9 месяцев колонии общего режима. Позднее Верховный суд Чувашии сменил вид исправительного учреждения для отбывания наказания на колонию-поселение.

Чувашия Чебоксары

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