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США отметили рекордное наращивание РФ военного присутствия у границ с Украиной

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Россия в настоящий момент сосредоточила на границе с Украиной больше войск, чем когда бы то ни было с 2014 года, и это беспокоит Вашингтон, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"США во все возрастающей степени обеспокоены недавним ростом российской агрессии на востоке Украины, включая перемещение войск на границе с Украиной. Сейчас у России - больше войск на границе с Украиной, чем когда-либо с 2014 года", - сказала Псаки на брифинге.

Она отметила, что Вашингтон обсуждает рост напряженности в регионе, в том числе, с партнерами по НАТО. В то же время Псаки сказала, что у нее нет в распоряжении деталей взаимодействия Вашингтона и Москвы по этой проблеме.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что группировка Вооруженных сил РФ у границ Украины никому не угрожает и будет находиться там столько, сколько будет признано целесообразным руководством страны.

"Россия никому не угрожала и не угрожает, ни для кого не представляет угрозы. Российские Вооруженные Силы находятся там на территории Российской Федерации, где это признано необходимым и целесообразным", - заявил Песков в среду, 7 апреля, журналистам.

Отвечая на уточняющий вопрос, как долго может находиться группировка российских войск вблизи с Украиной, Песков заявил: "Так долго, насколько это опять же будет признано целесообразным нашим военным руководством и Верховным главнокомандующим".

Джен Псаки США Украина

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