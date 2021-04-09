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Около 300 человек эвакуировали из загоревшегося общежития во Владивостоке

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Пожар произошел в общежитии во Владивостоке, пострадавших нет, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по Приморскому краю.

"Поступил сигнал о сработке автоматической пожарной сигнализации в общежитии на улице Кирова, 93. Через пять минут к месту происшествия прибыли первые пожарные подразделения", - говорится в сообщении.

По данным открытых источников, по этому адресу расположено пятиэтажное общежитие Владивостокского морского рыбопромышленного колледжа. Сотрудники общежития эвакуировали из здания 297 человек.

Пожарные обнаружили возгорание и сильное задымление в подсобном помещении, вызванное коротким замыканием. Пожар был потушен в течение получаса. Площадь возгорания составила 6 кв. м. На месте происшествия работали 32 человека, было задействовано 13 единиц техники.

Владивосток Приморский край

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