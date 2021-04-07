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В Якутии при пожаре в жилом доме погибли четыре человека

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - В Якутии произошел пожар в двухэтажном многоквартирном жилом доме в селе Чапаево Хангаласского района, погибли два взрослых и два ребенка, сообщили в региональном управлении МЧС.

Девятерым потребовалась помощь врачей, четверых госпитализировали, пятерых будут лечить амбулаторно.

Когда на место прибыли пожарные, у здания горела крыша. Детей вынесли из горящего дома, но спасти их не удалось, отмечают в СК. Погибла их мать и женщина из соседней квартиры. Всего из здания вывели 18 человек. В доме 27 квартир.

Пожар локализовали на площади 720 кв.м. Жильцы расселились по родственникам и в пункте временного размещения.

Причина пожара устанавливается.

Якутия МЧС Чапаево СКР

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